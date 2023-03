Dos testamentos em vida aos testes de "stress": Biden lança pacote de medidas para evitar novo SVB

Leia Também Barclays prevê nova vaga de corrida aos depósitos

A Casa Branca pediu às agências federais responsáveis pela regulação da banca, a par do Departamento do Tesouro, para decretarem uma série de medidas que reforcem a supervisão das instituições financeiras de média dimensão, como era o caso do Silicon Valley Bank (SVB).Nenhuma das medidas requeridas necessita da aprovação do Congresso, segundo o comunicado publicado pela Casa Branca. Entre as medidas pedidas, está o regresso da exigência de ativos líquidos de alta qualidade suficientes para "cobrir as perdas resultantes das saídas líquidas durante um período de stress", para bancos com ativos sob gestão entre 100 mil milhões de dólares e 250 mil milhões de dólares, como era o caso do SVB.Como recorda o comunicado, "a Administração Trump eliminou este requisito para bancos com ativos abaixo dos 250 mil milhões de dólares".O governo do Presidente Joe Biden pede ainda aos reguladores para que passem a realizar anualmente testes de "stress" ao capital dos bancos, em vez de o fazerem apenas de dois em dois anos."Quando o Silicon Valley Bank colapsou, nunca tinha sido submetido a um teste de stress de capital abrangente, apesar de ter mais de 200 mil milhões de dólares em ativos sob gestão", argumenta a Casa Branca.A Administração Biden quer ainda o regresso da obrigatoriedade - eliminada por Trump - da constituição de um plano de resolução abrangente em caso de colapso, também conhecido nos EUA como "um testamento em vida", para "holdings" bancárias com ativos entre os 100 e dos 250 mil milhões de dólares.Por fim, a Casa Branca pede às agências federais para reforçarem os requisitos de capital dos bancos de média dimensão "para incorporar alguns dos requisitos que já se aplicam aos maiores bancos".Resta agora aos reguladores decidir se atendem a este apelo, sendo que Administração Biden já esteve em conversações com as agências federais antes de emitir este comunicado, segundo um responsável da Casa Branca citado pela Bloomberg.