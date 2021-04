Wall Street fecha abril com Apple, Alphabet e Facebook a pressionarem

As bolsas norte-americanas encerraram no vermelho, com os investidores a fazerem uma pausa para respirar depois dos novos máximos históricos. Entre as cotadas que mais pressionaram estiveram a Apple, Alphabet e outros títulos ligados às tecnologias, apesar dos fortes resultados trimestrais reportados esta semana. No mês, o saldo foi positivo.



Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:12







... O Dow Jones fechou a última sessão de abril a perder 0,54%, para se fixar nos 33.874,85 pontos. Já o Standard & Poor’s 500 recuou 0,72%, para 4.181,30 pontos, depois de ontem ter estabelecido um novo máximo histórico nos 4.218,78 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,85% para 13.962,68 pontos. Durante a sessão de ontem tocou num nível nunca antes visto, nos 14.211,57 pontos. Wall Street esteve a corrigir, com os investidores a fazerem uma pausa para respirar depois da vaga de resultados robustos e dos bons dados económicos anunciados esta semana – que levaram a que o S&P 500 e o Nasdaq atingissem novos recordes. O rally nas grandes tecnológicas, depois dos seus impressionantes resultados trimestrais, levou os três grandes índices norte-americanos a um saldo semanal positivo. Ainda assim, na sessão de hoje, a Apple e a Alphabet estiveram entre as que mais pressionam, bem como outras cotadas ligadas às tecnologias, como o Facebook, precisamente devido ao movimento de correção. O Twitter afundou 14% devido ao facto de as contas reportadas ontem terem desiludido o mercado. Apesar dos lucros e receitas acima do esperado no primeiro trimestre, houve um indicador que ficou aquém do esperado: o crescimento dos utilizadores da rede social. Outro dado que desapontou o mercado foi a estimativa de receitas entre 980 milhões e 1,08 mil milhões no trimestre em curso (o seu segundo trimestre fiscal), quando o mercado projetava 1,06 mil milhões de receitas. Relativamente ao acumulado de abril, o Nasdaq registou o sexto mês consecutivo de saldo positivo, ao passo que o Dow e o S&P500 tiveram o terceiro mês seguido de subidas. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

