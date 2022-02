Wall Street fecha mista com Fed a atenuar impacto de fantasma russo

Num dia em que a incerteza sobre a situação na Ucrânia se avolumaram, com Washington a acusar Moscovo de estar a deslocar mais tropas para junto da fronteira ucraniana e não, como a Rússia indicou, a reduzir o contingente militar naquela zona, as atas da última reunião da Fed vieram dar algum alento aos mercados.Apesar do impulso depois de as atas mostrarem que Powell e os seus pares estão preparados para acelerar a subida dos juros caso a inflação se mantenha elevada, apenas o S&P 500 conseguiu fechar o dia acima da linha d'água.O Dow Jones cedeu 0,16%, para os 34.934,27 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq Composite caiu 0,11%, fechando nos 14.124,09 pontos.Já o S&P 500 avançou 0,09%, terminando o dia nos 4.475,01 pontos, beneficiando do desempenho dos setores de "commodities", industrial e retalho, que superou o das cotadas tecnológicas.Para a reunião da Fed em março a única dúvida que existe para os investidores é se a subida dos juros será de 25 ou 50 pontos base."Não há nada nas atas que sugira que a Fed será mais agressiva do que aquilo que o mercado já precificou", considera Charlie Ripley, estratega sénior da Allianz Investment Management, citado pela Bloomberg."O receio que os investidores tinham antes da divulgação das atas era de uma conversa muito agressiva sobre a redução do balanço e talvez mais discussão sobre uma subida de 50 pontos base em março", refere, por seu turno, Emily Roland, co-diretora do departamento de estratégia de investimento da John Hancock Investment Management, igualmente ouvida pela Bloomberg.