Wall Street ganha balanço com diminuição de receios em torno da ómicron

Os principais índices do outro lado do Atlântico encerraram no verde, a reforçarem os ganhos com que abriram a semana.



Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:12







O índice industrial Dow Jones fechou a somar 1,40%, para 35.719,43 pontos. No passado dia 8 de novembro, recorde-se, tocou nos 36.565,73 pontos pela primeira vez na sua história. Já o Standard & Poor's 500 subiu 2,07% para 4.686,75 pontos. No dia 22 de novembro estabeleceu o valor mais alto de sempre, nos 4.743,83 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 3,03% para se fixar nos 15.686,92 pontos. Na negociação intradiária de 22 de novembro, recorde-se, atingiu um novo máximo histórico nos 16.212,23 pontos. As ações da Intel dispararam e terminaram com um ganho de 3,10% para 52,57 dólares, depois de a fabricante de chips ter anunciado que planeia cotar a sua divisão de carros autónomos, a Mobileye, na Bolsa de Nova Iorque em meados do próximo ano. Tal como ontem, os investidores mostraram-se mais otimistas perante a nova variante da covid, a ómicron, já que não têm sido reportados casos de doença grave. As últimas semanas têm sido voláteis para os índices de Wall Street, que na semana passada foram sobretudo abalados pelos receios em torno da ómicron e pelo anúncio da Fed de que poderá acabar mais cedo do que o esperado o programa de estímulos pandémicos. No entanto, ontem as bolsas regressaram aos ganhos, movimento que hoje prosseguiu. Anthony Fauci, especialista norte-americano em doenças infecciosas, disse ontem na CNN que os primeiros dados sobre a ómicron não revelam que provoque doença grave, o que aliviou um pouco a preocupação reinante. Mas a prudência mantém-se. "A boa notícia relativa à severidade da ómicron deve ser recebida com cuidado. A transmissão mais acelerada desta variante poderá ofuscar os benefícios dos sintomas mais ligeiros", sublinham os analistas do ING numa nota de análise citada pela Reuters. "Ainda estamos numa fase muito inicial desta variante, apesar de os mercados começarem a revelar alguma fadiga perante o tema da ómicron", acrescentam. A CNN sublinha, por seu lado, que esta recente subida poderá ter mais a ver com fatores técnicos, já que se aproxima o final do ano e os principais índices têm "retornos decentes" para apresentar. O S&P 500 acumula uma valorização anual de perto de 25%, ao passo que o Nasdaq ganha 22% e o Dow sobe quase 17%. Para os investidores que estão a repensar onde querem ter o seu dinheiro aplicado, esta talvez possa ser uma altura de fazerem mudanças nos seus portefólios. Na sexta-feira da próxima semana, 17 de dezembro, dá-se também um fenómeno conhecido como "bruxaria tripla", que é quando os contratos de três tipos de ativos financeiros expiram em simultâneo. E este é normalmente um dia de maior volatilidade, podendo os investidores estar já a preparar-se para ele, refere a CNN Business.

