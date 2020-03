As principais bolsas norte-americanas abriram em alta, recuperando assim parcialmente das fortes quedas registadas na segunda-feira, dia em que registaram as maiores perdas de sempre em termos de pontos. Perspectiva de que Donald Trump anuncie medidas relevante de estímulo económico anima investidores.





Neste contexto de dúvidas quanto ao impacto do coronavírus para a economia global e também acerca do que vai acontecer nos mercados internacionais de petróleo, os investidores estão otimistas relativamente à conferência de imprensa que o presidente dos Estados Unidos tem prevista para esta tarde, isto depois de ontem Donald Trump ter prometido medidas "relevantes" para enfrentar o vírus chinês.



Os investidores acreditam que Donald Trump anuncie hoje um plano de estímulos económicos e que dê detalhes sobre um eventual corte de impostos sobre o trabalho para apoiar as famílias americanas.



No entanto, o receio quanto ao coronavírus continua a marcar a atualidade internacional, sobretudo devido ao crescendo de novos casos na Europa. Em sentido inverso, o surto do vírus está próximo da contenção na China, segundo garantiu o próprio presidente chinês, Xi Jinping.

A bonança chegou esta terça-feira, 10 de março, a Wall Street depois da tempestade que ontem atingiu as principais bolsas norte-americanas ter implicado as maiores perdas diárias de sempre em termos de pontos . O índice Dow Jones começou o dia a ganhar 3,54% para 24.695,74 pontos, em linha com os ganhos também registados pelo Nasdaq Composite (+3,34% para 8.216 pontos) e pelo Standard & Poor's 500 (+3,32% para 2.837,71 pontos).Depois de a "guerra de preços" iniciada pela Arábia Saudita com o objetivo de baixar o preço do petróleo, e assim ganhar quota de mercado graças ao preço mais baixo da respetiva exploração de crude, ter causado uma razia nos mercados na última sessão, esta terça-feira assiste-se a uma recuperação do preço da matéria-prima.