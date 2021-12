Wall Street ganha terreno com atenuação de receios em torno da ómicron

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O índice industrial Dow Jones fechou a somar 1,87%, para 34.227,03 pontos. No passado dia 8 de novembro, recorde-se, tocou nos 36.565,73 pontos pela primeira vez na sua história.

Já o Standard & Poor’s 500 subiu 1,17% para 4.591,67 pontos. No dia 22 de novembro estabeleceu o valor mais alto de sempre, nos 4.743,83 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,93% para se fixar nos 15.225,15 pontos. Na negociação intradiária de 22 de novembro, recorde-se, atingiu um novo máximo histórico nos 16.212,23 pontos.

Os investidores revelaram hoje maior otimismo, a acolherem bem os dados que revelam que os casos da nova variante da covid-19, a ómicron, não têm sido, até agora, de doença grave.

O mercado tem estado em constante volatilidade desde que a nova variante da covid foi identificada no final de novembro.

A ómicron domina agora as novas infeções na África do Sul, ao mesmo tempo que vários países europeus reportaram aumentos no número de casos de covid.

No entanto, Anthony Fauci, especialista norte-americano em doenças infecciosas, disse que os primeiros dados sobre a ómicron não revelam que provoque doença grave, o que aliviou um pouco os receios nos mercados.