Wall Street ganha terreno de olho em novos estímulos

O Dow Jones fechou a somar 0,39% para 26.573,02 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,74% para 3.239,41 pontos – acumulando assim, de novo, um saldo anual positivo (atualmente de 0,27%).

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,67% para 10.536,27 pontos.

O setor tecnológico esteve entre os melhores desempenhos do dia, numa semana em que a Apple, Amazon, Facebook e Alphabet reportam as suas contas trimestais.

A Tesla foi uma das cotadas que mais impulsionou o Nasdaq, a ganhar 8,65% para 1.539,60 dólares.

A contribuir para o bom momento de hoje em Wall Street esteve a expectativa de que os republicanos do Senado norte-americano apresentem ainda esta segunda-feira uma proposta relativa a um novo pacote de estímulos, no valor de 1 bilião de dólares – que terá depois de ser negociada com os democratas antes de as novas ajudas ao desemprego (já aprovadas no período da pandemia) expirarem na próxima sexta-feira.

Os investidores estão à espera de acordo para um novo pacote de estímulos, se bem que alguns receiem que essa ajuda possa não ser suficiente.

Esses receios refletiram-se em ganhos nos ativos considerados mais seguros, como as empresas de grande crescimento e o ouro, sublinhou à CNN a principal estratega de mercados da Invesco, Kristina Hooper.

Ao mesmo tempo, os investidores continuam atentos à evolução da covid-19, que nos EUA tem estado a aumentar fortemente, e às restrições em todo o mundo por conta da pandemia.

Esta segunda-feira foram anunciadas novas restrições nalguns países da Ásia e da Europa, numa altura em que o número mundial de casos de covid-19 já supera os 16 milhões.

Nos EUA, onde os casos de infeção têm vindo a subir desde junho, foram cancelados dois jogos de basebol. Robert O’Brien, assessor de segurança nacional do presidente Donald Trump, testou positivo para a covid-19.

Os investidores continuam também atentos às tensões entre Washington e Pequim, depois do encerramento dos consulados de Houston e Chengdu.

Quanto à Fed, que amanhã inicia a sua reunião de dois dias, não se espera novidades em matéria de política monetária, com os analistas à espera que os juros diretores se mantenham nos atuais níveis.

Entre os destaques nos ganhos esteve a Moderna, que disparou 9,15% depois de ter arrancado com a útima fase de testes da sua vacina contra a covid-19 e que conta com 30.000 adultos.

Já a Hasbro caiu 7,41% depois de a fabricante de brinquedos ter apresentado resultados trimestrais que ficaram aquém do esperado pelo consenso de mercado – isto devido à quebra de produção durante o período de confinamento ditado pela pandemia.