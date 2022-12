Wall Street levanta-se e respira, mas travão da Tesla impede maiores ganhos

Após quatro sessões em queda, Wall Street respirou e veio ao de cima, embora com ganhos ligeiros. Os investidores continuam, neste início de semana, a avaliar a política monetária que tem sido levada a cabo pela Reserva Federal norte-americana, bem como o que esperar em 2023.



O industrial Dow Jones avançou 0,28% para 32.849,74 pontos, enquanto o S&P 500 valorizou uns ligeiros 0,1% para 3.821,62 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite terminou praticamente inalterado nos 10.547,11 pontos.





Ainda a pressionar os índices norte-americanos está uma decisão do Banco de Japão, que não subiu as taxas de juro, mas optou por duplicar os limites da "yield" da dívida a dez anos, de 0,25% para 0,5% - um passo entendido como uma "normalização da política monetária", de acordo com numa nota de "research" do Bankinter. Muitos economistas esperam agora que o Banco do Japão comece a subir as taxas de juro no início do próximo ano.



Ainda a pressionar os índices norte-americanos está uma decisão do Banco de Japão, que não subiu as taxas de juro, mas optou por duplicar os limites da "yield" da dívida a dez anos, de 0,25% para 0,5% - um passo entendido como uma "normalização da política monetária", de acordo com numa nota de "research" do Bankinter. Muitos economistas esperam agora que o Banco do Japão comece a subir as taxas de juro no início do próximo ano.

Os investidores estão também de olhos postos na divulgação dos resultados das empresas relativos ao quatro trimestre do ano, que já está a decorrer.Entre os principais movimentos de mercado está a Tesla, que perdeu 8,05% para 137,8 dólares - o valor mais baixo em mais de dois anos - depois de pelo menos três casas de investimento terem cortado a recomendação do preço da empresa de carros elétricos. Em causa estão riscos de distração de Elon Musk com o Twitter, a recém-adquirida rede social do segundo homem mais rico do mundo.Desde que Musk passou a deter o Twitter, a Tesla já perdeu 30% em bolsa.