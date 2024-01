Wall Street mista antes de contas nas "big tech" e reunião da Fed

4.924,97

Ascom os investidores mais cautelosos antes da divulgação de resultados de duas gigantes tecnológicas e das conclusões de mais uma reunião da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos.Durante a negociação, o S&P e o Dow chegaram também a atingir novos máximos intradiários, ao tocar nos 4.931,09 pontos e 38.477,39 pontos, respetivamente.Entre as principais movimentações, a Apple caiu 1,92% paradólares e a UPS recuou 8,2% paradólares, no dia em que apresentou uma perspetiva para as receitas este ano abaixo do esperado e anunciou que vai despedir 12 mil trabalhadores.Já a Microsoft perdeu 0,28% paradólares e a Alphabet cedeu 1,16% paradólares.As expectativas quanto às contas da Microsoft e da Alphabet - divulgadas hoje logo após o fecho de Wall Street -, são grandes, uma vez que se tratam de dois dos maiores "players" nas soluções de inteligência artificial. Qualquer contratempo poderá levar a uma fuga às ações, sobretudo depois de dados divulgados esta tarde terem sinalizado que o mercado laboral na maior economia do mundo continua robusto, o que dá margem à Reserva Federal (Fed) para manter os juros em níveis elevados.O número de vagas de emprego disponíveis aumentou para 9 milhões em dezembro, valor que compara com 8,9 milhões no mês anterior. Trata-se do maior número em três meses. Ao mesmo tempo, o número de pessoas que se despediram diminuiu.O foco vira-se agora para as declarações do presidente da Fed, Jerome Powell, após o fim do encontro de política monetária, que começou hoje."O dia de amanhã pode ser significativo para os mercados", alertou Jose Torres, analista na Interactive Brokers, em declarações à Bloomberg. "Estou à espera que Powell retire de cena alguns cortes dos juros ao dizer que as atuais projeções são agressivas", acrescentou.