Wall Street no verde com boleia de Lyft e Uber. Nvidia no pódio das mais valiosas

38.424,27 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq Composite subiu 1,30%, encerrando nos 15.859,15 pontos.

A animar o dia estiveram duas empresas de transporte de passageiros através de plataforma eletrónica: a Uber e a Lyft. Isto apesar da greve dos condutores realizada hoje, Dia dos Namorados.A Uber avançou 14,73%, para os 79,15 dólares, após anunciar planos para a recompra de ações no valor de 7 mil milhões de dólares.Já a Lyft escalou 35,12%, até aos 16,39 dólares, um dia após ter chegado a ganhar 67% no "after hours" devido a um erro na "guidance" divulgada na apresentação de resultados. A empresa indicava que esperava um aumento de 500 pontos base na margem em 2024, mas afinal era de apenas 50 pontos.Ainda assim, os investidores apostaram forte nas ações da empresa, animados pelos resultados acima do esperado.O dia fica ainda marcado pela Nvidia, que se tornou a terceira cotada mais valiosa nos Estados Unidos - apenas atrás da Microsoft e Apple - ultrapassando a Alphabet.As ações da fabricante de "chips" mais do que triplicaram de valor no ano passado, à boleia do "hype" com a Inteligência Artificial (IA). E este ano a tendência não abrandou e o saldo é de uma subida de mais de 53%. Hoje, a Nvidia somou 2,46% e fechou o dia com um "market cap" de 1,83 biliões de dólares, ultrapassando a dona do Google, que ganhou 0,53% e vale 1,82 biliões.Já na segunda-feira, a Nvidia tinha feito história ao superar o valor em bolsa da Amazon, algo inédito desde 2002.Entre as "sete magníficas", além da Nvidia e Alphabet, a Microsoft avançou 0,97%, a Apple cedeu 0,48%, a Amazon subiu 1,39%, a Meta ganhou 2,86% e a Tesla valorizou 2,55%.