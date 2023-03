Wall Street perde mais de 1% empurrada por Powell e Yellen

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As declarações do presidente da Reserva Federal (Fed) norte-americana, Jerome Powell, e da secretária do Tesouro, Janet Yellen, não caíram bem aos investidores, tendo Wall Street encerrado o dia a perder mais de 1%.





O industrial Dow Jones desvalorizou 1,63% para 32.030,11 pontos, enquanto o Standard & Poor's 500 (S&P 500) deslizou 1,69% para 3.936,97 pontos.





Por sua vez, o tecnológico Nasdaq Composite caiu 1,6% para 11.669,96 pontos.





Leia Também Banca não desvia Powell: Fed volta a subir taxa de juro em 25 pontos base

O setor da banca foi o que mais penalizou o sentimento dos investidores depois de a secretária do Tesouro, Janet Yellen, ter deixado claro que não está a trabalhar para que a agência federal responsável assegure todos os depósitos.





Recorde-se que a Bloomberg avançou que o Tesouro estava a ponderar cobrir todas as perdas com depósitos, mesmo sem a aprovação do Congresso recorrendo ao Exchange Stabilization Fund, indo para lá da regra de garantir apenas os primeiros 250 mil dólares custodiados.





A sessão foi ainda pressionada pelo anúncio da Fed de aumentar a taxa de juro diretora em 25 pontos base. Além disso, nas suas projeções, o banco central manteve o pico da taxa de juro em 5,1% este ano.





Após o encontro e já na conferência da imprensa Powell deixou claro que "se precisarmos de aumentar as taxas de juros, assim o faremos".





Também no comunicado, o Comité Federal do Mercado Aberto (FOMC) antecipa "que pode ser apropriado a consolidação" em termos de subida das taxas de juro, "para alcançar uma política monetária que seja suficiente restritiva para fazer regressar a inflação a 2% a longo prazo".