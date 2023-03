Wall Street remata dia no verde com "pausa" da subida dos juros na mira

secretária do Tesouro, Janet Yellen, ter dito que os Estados Unidos estão preparados para tomar medidas adicionais de modo a proteger os depósitos, se necessário. Já as gigantes tecnológicas, como a Apple e a Microsoft, levaram o Nasdaq Composite a subir mais de 1%.

32.105,25

As bolsas norte-americanas fecharam no verde, impulsionadas pela expectativa de que a Reserva Federal (Fed) norte-americana poderá pausar o aumento das taxas de juro em breve. Apesar de a Fed ter voltado a subir as taxas de juro, em 25 pontos base , os investidores consideraram o discurso do presidente da autoridade monetária, Jerome Powell, menos agressivo.O setor da banca permaneceu no vermelho, apesar de aO S&P 500, referência para a região, subiu 0,30% para 3.948,72 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq Composite somou 1,01% para 11.787,40 pontos e o industrial Dow Jones valorizou 0,23% parapontos."O vaivém entre a estabilidade do mercado financeiro e a inflação, que está a recuar mais devagar do que qualquer um desejava, vai complicar ainda mais um desafio já significativo para a Fed", diz Jim Baird, da consultora Plante Moran Financial Advisors.