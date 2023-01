Wall Street pinta-se de verde. Nasdaq e S&P 500 com melhor semana desde novembro

Wall Street terminou o segundo dia consecutivo a valorizar, após vários bancos terem revelado os resultados do quarto trimestre do ano.O S&P 500 subiu 0,4% para os 3.999,03 pontos, ao passo que o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,71% para os 11.079,16 pontos. Estes dois índices registaram assim a segunda semana seguida de ganhos e o melhor saldo semanal desde novembro. Já o industrial Dow Jones avançou 0,33% para os 34.302,61 pontos.Os principais bancos norte-americanos armazenaram mais fundos com o objetivo de se prepararem para uma possível recessão e reportaram resultados mais baixos ao nível da banca de investimento. Ainda assim, o número de clientes manteve-se saudável e as taxas de juro mais elevadas impulsionaram os lucros.O JPMorgan e o Bank of America tiveram lucros trimestrais superiores ao esperado pelos analistas - ao aumentarem em 2,52% e 2,2%, respetivamente -, ao passo que o Wells Fargo e o Citigroup estiveram abaixo do consenso de mercado, mas ainda assim cresceram 3,25% e 1,69%."Não era esperado que as contas [dos bancos] tivessem um trimestre de sucesso", explicou o estratega Ross Mayfield, da Baird, à CNBC.Do lado negativo, nota para a Tesla, que desvalorizou 0,94% depois de ter anunciado que ia baixar os preços dos veículos elétricos nos Estados Unidos e na Europa em cerca de 20% após ter falhado as expectativas de entregas em 2022.