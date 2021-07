Wall Street prossegue retoma. Selloff parece ter ficado para trás

O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,83%, para se fixar nos 34.798 pontos. O seu recorde está nos 35.092 pontos e foi marcado na sessão do passado dia 10 de maio.

Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,82%, para 4.358,69 pontos. Isto depois de no passado dia 14 ter estabelecido um novo máximo histórico, nos 4.393,68 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,92% para 14.631,95 pontos. Na negociação intradiária de dia 14 chegou a fixar o valor mais alto de sempre, nos 14.814,69 pontos.

As principais praças continuam assim a recuperar das quedas do arranque da semana – quando o aumento de casos da variante delta da covid-19 intensificou os receios de que o crescimento económico global descarrile. Mas a economia dos EUA tem estado a retomar com robustez, pelo que ontem e hoje foi esse sinal que teve mais peso no sentimento do mercado.

"Lembram-se do forte selloff de segunda-feira, devido aos receios por causa da variante delta do coronavírus? Yeah… foi o pior dia do ano para o Dow Jones – que caiu mais de 700 pontos no fecho – e a sua pior sessão desde outubro passado. Mas não entrem em pânico. Um pequeno selloff aqui e acolá é saudável para o mercado, segundo Kenny Polcari, partner executivo da Kace Capital Advisors", sublinha a CNN Businness.

"Se só estivesse a variante delta na equação, o mercado não teria recuperado tão depressa", declarou Polcari à CNN.



Os bons resultados trimestrais de algumas cotadas, como a Coca-Cola e a Chipotle, ajudaram ao movimento positivo de hoje. Na próxima semana serão divulgadas as contas de algumas das maiores tecnológicas norte-americanas.