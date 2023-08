Wall Street regressa aos ganhos. Cautela impera em semana de inflação

Entre os principais movimentos de mercado, a Berkshire Hathaway do multimilionário Warren Buffet, subiu 3,57% para 362,49 dólares, um máximo histórico. Os ganhos estão a ser



Já Michelle Bowman, membro do conselho de governadores da Fed, disse no fim de semana que o banco central terá ainda de subir os juros diretores a um nível mais elevado para reduzir a inflação.Entre os principais movimentos de mercado, a Berkshire Hathaway do multimilionário Warren Buffet, subiu 3,57% para 362,49 dólares, um máximo histórico. Os ganhos estão a ser sustentados por um aumento dos lucros operacionais para o patamar dos 10 mil milhões de dólares, um território que nunca havia sido alcançado.

A Tesla, liderada por Elon Musk, desceu 0,95%, depois de o administrador financeiro da empresa, Zachary Kirkhorn, se ter demitido. Para o lugar de Kirkhorn irá o diretor de contabilidade, Vaibhav Taneja.

Os principais índices em Wall Street encerraram a sessão desta segunda-feira em alta, depois de uma semana morna, com os investidores a posicionarem-se para uma muito aguardada leitura da inflação nos Estados Unidos.Os dados sobre a subida dos preços deverão permitir prever qual a decisão da Reserva Federal na próxima reunião de política monetária em setembro.O índice de referência S&P 500 ganhou 0,9% para 4.518,44 pontos, o industrial Dow Jones somou 1,16% para 35.473,13 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite avançou 0,61% para 13.994,40 pontos.Os investidores estão também a avaliar comentários do presidente da Fed de Nova Iorque, John Williams, que terá direito de voto na próxima reunião da Fed, que afirmou esperar que as taxas de juro do banco central possam começar a descer já no início de 2024.