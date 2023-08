Para o lugar de Kirkhorn irá o diretor de contabilidade, Vaibhav Taneja, que vai assim acumular as duas pastas. Para já, Taneja irá ser acompanhado até ao final do ano pelo antigo CFO para assegurar uma "transição harmoniosa", escreveu a marca de automóveis liderada por Elon Musk, em comunicado.

Leia Também Vendas, lucros e receitas da Tesla aumentam no segundo trimestre

Vaibhav Taneja, de 45 anos, entrou na Tesla em 2017 e é responsável de contabilidade desde 2019. Foi, em 2021, nomeado diretor do braço indiano da marca."Fazer parte desta empresa foi uma experiência especial e estou extremamente orgulhoso do trabalho que realizámos juntos desde que entrei há mais de 13 anos", escreveu também.Esta inesperada saída relança incertezas relativamente ao futuro da Tesla, numa altura em que a empresa de Elon Musk está a aumentar a capacidade de produção para começar a venda do Cybertruck no final do ano, num mercado de carros elétricos cada vez mais competitivos.