Wall Street respira de alívio com resgate do First Republic Bank a caminho

juntaram-se para avançar com um plano de resgate com 30 mil milhões de dólares, o que levou a uma inversão de tendência nas ações. Entre o grupo de bancos estão o JPMorgan, o Citigroup, o Bank of America, o Wells Fargo, o Morgan Stanley e o PNC Financial Services Group.

3.960,28 pontos, o industrial Dow Jones somou 1,17% para 32.246,55 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite cresceu 2,48% para



As bolsas regressaram aos ganhos apesar de os investidores estarem novamente a acreditar que a Reserva Federal norte-americana vai voltar a subir as taxas de juro na próxima semana. A expectativa ganhou força após a decisão de hoje do Banco Central Europeu (BCE), que anunciou hoje um aumento de 50 pontos base.







As bolsas norte-americanas regressaram aos ganhos, impulsionadas pelas notícias de que os grandes bancos e o governo norte-americano estão a preparar o resgate do First Republic Bank. A perspetiva de um resgate animou os investidores, que já esperavam que esta pudesse ser a terceira instituição bancária a colapsar, depois do Signature Bank e do Silicon Valley Bank.Alguns grandes bancos e o governo do outro lado do AtlânticoO índice de referência S&P 500 subiu 1,76% para11.717,28 pontos.