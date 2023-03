Wall Street fecha no vermelho com banca a dar machadada

3.916,64 pontos, o industrial Dow Jones cedeu 1,19% para 31.861,98 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite recuou 0,74% para

Leia Também BCE acredita que bancos da Zona Euro estão a salvo da turbulência no setor

Apesar de o Nasdaq ter tombado na sexta-feira, as tecnológicas acabaram por sair beneficiadas esta semana, com as perspetivas de que esta incerteza lance a economia global para uma recessão e leve a Reserva Federal norte-americana a reduzir o ritmo das subidas das taxas de juro.







Leia Também Wall Street respira de alívio com resgate do First Republic Bank a caminho

As bolsas norte-americanas fecharam o dia no vermelho, pressionadas pela decisão de grandes instituições bancárias em colocar limites a operações que envolvam as ações do Credit Suisse. O banco helvético viu as ações caírem mais de 25% esta semana, com a recusa do maior investidor em injetar mais dinheiro a dar o mote para o tombo, que levou todo o setor da banca de arrasto.A pesar no setor esteve também o First Republic Bank, que está sob o olhar atento dos investidores, numa altura em que estes tentam perceber se o resgate prestado por gigantes do setor e o governo norte-americano - 30 mil milhões de dólares - será o suficiente para salvar a instituição.O S&P 500, índice de referência para a região, cedeu 1,10% para11.630,51 pontos.