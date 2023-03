JPMorgan ajuda First Republic a delinear estratégia. Ações disparam 20% no "premarket"

O JP Morgan Chase está a ajudar o First Republic a Bank a delinear a estratégia para salvar o banco californiano, segundo avança o Wall Street Journal (WSJ) e a CNBC.

Entre o leque de opções que está em cima da mesa, encontra-se a possibilidade de um aumento de capital ou de venda do banco, revelaram fontes contactadas pela cadeia norte-americana de televisão.

As ações da instituição liderada por Mike Roffler escalam 20,20% no "premarket", depois de terem caído 47,11% na sessão desta segunda-feira.

O governo norte-americano e os grandes bancos do país juntaram-se para avançar com um plano de resgate com 30 mil milhões de dólares, o que levou a uma inversão de tendência nas ações.

Um grupo de bancos – incluindo o JPMorgan, o Citigroup, o Bank of America, o Wells Fargo, o Morgan Stanley ou o PNC Financial Services Group - envolveu-se no plano, em conjunto com a administração liderada por Joe Biden. O resgate passa pela injeção de 30 mil milhões em depósitos para tentar estabilizar o banco.

A instituição financeira de São Francisco – especializada em banca privada e gestão de fortunas – começou a explorar opções estratégicas, incluindo uma potencial venda, após ter visto o seu "rating" cortado para o nível de "lixo" tanto pela Fitch como pela Standard and Poor’s.



A primeira considerou que o perfil de financiamento e liquidez mudou, representando uma fragilidade. Já a segunda expressou preocupações de que os depositantes pudessem retirar fundos, como aconteceu ao Silicon Valley Bank. Apesar de estar a sofrer com o contágio, o First Republic Bank tem-se tentado distanciar deste caso.