Wall Street sem direcção em clima de fortes incertezas

Reuters

O Dow Jones encerrou a ceder 0,09% para 24.553,24 pontos e o Standard & Poor’s 500 somou 0,14% para 2.642,33 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,68% para 7.073,46 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico estavam a negociar no verde perto do final da sessão, mas o S&P 500 e o Dow inverteram para a baixa. O Standard & Poor's 500 ainda conseguiu regressar à tona, mas o Dow Jones não.

O Nasdaq foi o índice que melhor conseguiu fugir a este pessimismo, com a ajuda das fabricantes de microchips, que estiveram a ter um bom desempenho.

A pesar na tendência continuaram a estar vários factores que têm gerado ansiedade junto dos investidores, como a desaceleração económica global, as tensões comerciais EUA-China, a incerteza em relação ao Brexit e a duração do "shutdown" nos Estados Unidos.

Os senadores norte-americanos votaram hoje duas propostas para tentar pôr fim ao "shutdown" do governo, mas nenhuma passou – o que agrava as perspectivas para a economia do país.

Os serviços públicos federais dos Estados Unidos estão parcialmente paralisados desde 22 de dezembro – ou seja, há 34 dias, naquele que é o mais longo "shutdown" de sempre no país.