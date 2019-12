Wall Street sobe com esperança no adiamento das novas tarifas

Os principais índices norte-americanos abriram em alta esta quarta-feira, 11 de dezembro, animados pelos sinais de que os Estados Unidos poderão adiar a entrada em vigor das novas tarifas previstas para o próximo dia 15 de dezembro.





O índice tecnológico Nasdaq valoriza 0,12% para 8.626,92 pontos enquanto o S&P500 avança 0,14% para 3.136,92 pontos.





Esta evolução acontece depois de a agência Dow Jones ter avançado na terça-feira que, apesar de as duas maiores economias do mundo ainda não terem chegado a um acordo comercial inicial, os Estados Unidos estariam dispostos a adiar a nova ronda de tarifas e a prolongar as negociações com Pequim.





Em causa está uma nova taxa alfandegária de 15% sobre uma série de produtos chineses avaliados em 165 mil milhões de dólares - computadores portáteis, telemóveis, consolas de vídeo-jogos, monitores de computadores, alguns brinquedos, algum vestuário e calçado – que estava prevista para o próximo domingo.





"É, provavelmente, o melhor que o mercado poderia esperar agora", afirmou à Reuters Robert Pavlik, diretor de investimentos da SlateStone Wealth, em Nova Iorque. "Permite aos Estados Unidos e à China continuarem a negociar e alcançarem um acordo inicial".





Além da questão comercial, o foco dos investidores está hoje na conclusão da reunião de política monetária da Reserva Federal dos Estados Unidos. Apesar de não se esperar qualquer alteração aos juros, o mercado estará atento aos sinais que serão dados para o próximo ano e às projeções apresentadas por Jerome Powell.





Em outubro a Fed baixou as taxas pela terceira vez em 2019, colocando-as num intervalo entre 1,5% e 1,75% e sinalizou que não deveria haver mais mexidas em breve, estando qualquer alteração no preço do dinheiro dependente dos dados económicos que forem surgindo.





Entre as empresas, destaque para a Autozone que sobe 0,45% para 1.255 dólares, depois de ter anunciado lucros trimestrais acima do esperado.