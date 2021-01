Wall Street sorri no adeus a Trump

Na última sessão com Donald Trump como presidente dos EUA, Wall Street ganhou ânimo e fechou em alta. O Nasdaq chegou a ameaçar fechar em máximos, mas cedeu ligeiramente na reta final.O Dow Jones avançou 0,38%, para os 30.930,52 pontos, tendo durante a negociação superado a fasquia dos 31 mil pontos, tocando os 31.086,62 pontos. Entre as cotadas em destaque contam-se a American Express, Chevron e 3M.O S&P 500 ganhou 0,81%, terminando a jornada nos 3.798,91 pontos.Já o tecnológico Nasdaq Composite encerrou a valorizar 1,53% para os 13.197,18 pontos, depois de ter tocado os 13.206,86 pontos que constituíriam um máximo de fecho.A Tesla ganhou 2,23%, voltando a uma capitalização bolsista superior a 800 mil milhões de dólares, enquanto Apple (0,54%), Amazon (0,53%), Alphabet (3,29%), Facebook (3,87%) e Microsoft (1,78%) ajudaram aos ganhos robustos do índice.