Wall Street termina sessão mista. First Citizens Bank sobe mais de 50%

Os principais índices nova iorquinos terminaram o dia com uma tendência mista, com vários responsáveis norte-americanos a assegurarem a estabilidade do sistema financeiro dos Estados Unidos depois da turbulência vivida nos últimos dias.O industrial Dow Jones subiu 0,6% para 32.432,08 pontos, enquanto o S&P 500 registou ganhos pelo terceiro dia consecutivo ao crescer 0,16% para 3.977,53 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,47% para 11.768,84 pontos.O First Citizens Bank terminou a sessão a somar mais de 50%, após ter chegado a acordo com a agência federal norte-americana responsável pela garantia dos depósitos (FDIC, na sigla em inglês) para a compra dos depósitos e empréstimos do falido Silicon Valley Bank (SVB).Ainda a influenciar a negociação poderá estar uma notícia da Bloomberg que revela que as autoridades norte-americanas poderão estender o programa de empréstimos de emergência aos bancos, o que poderá dar mais tempo ao First Republic Bank para recuperar liquidez. Com esta informação, o banco subiu quase 12% esta segunda-feira."O sentimento do mercado está a melhorar à medida que os responsáveis tomam medidas para aliviar os recentes desafios", afirmou o estratega Brian Levitt da Invesco, à CNBC, acrescentando que "uma extensão da reserva de liquidez que foi definida pela Reserva Federal poderia diminuir ainda mais as anteriores preocupações de que outros bancos pudessem falir".