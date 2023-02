Wall Street tomba após comentários "hawkish" de decisores da Fed. Tesla também pesa ao cair mais de 5%

4.090,41

As bolsas norte-americanas fecharam no vermelho, após os comentários de dois dirigentes da Reserva Federal norte-americana defendendo um aumento de 50 pontos base. Isto depois de na última reunião o banco central ter desacelerado o ritmo das subidas, sinalizando um alívio da política monetária.Tanto a presidente da Fed de Cleveland, Loretta Mester, como o presidente da Fed de St. Louis, James Bullard, consideraram, esta quinta-feira, que poderá haver motivos para uma subida de maior dimensão na próxima reunião.A pesar na negociação está também a Tesla. A empresa liderada por Elon Musk caiu 5,69% em bolsa após ter sido obrigada a recolher mais de 300 mil carros por perigo de acidente. As ações da fabricante de veículos elétricos fecharam a valer 202,04 dólares.O "benchmark" S&P 500 desceu 1,38% parapontos, o industrial Dow Jones recuou 1,26% parapontos e o tecnológico Nasdaq Composite perdeu 1,78% parapontos.Os últimos dias têm sido voláteis no mercado acionista, que, apesar dos robustos dados económicos - que abrem a porta à continuação de uma política monetária mais agressiva - têm conseguido alguns ganhos. Algo que acontece porque, "o mercado está dividido", explicou Mário Martins, analista da ActivTrades, ao Negócios."Os investidores estão indecisos entre o investir numa economia que dá sinais de conseguir escapar à recessão e a cautela de uma política monetária mais restritiva, com juros acima dos 5%. É uma zona de indecisão que será quebrada com um evento disruptivo que pode vir de vários temas, sejam eles económicos - economia/recessão/juros -, políticos - teto da dívida - ou militares - guerra na Ucrânia/tensão com a China", clarificou.