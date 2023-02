"Vamos precisar de mais aumentos das taxas de juro", diz Jerome Powell

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O objetivo da Fed é baixar a inflação para os 2%. Na última reunião, a 1 de fevereiro, a autoridade monetária optou por uma subida de 25 pontos base , após sucessivos aumentos de 75 pontos base e, já em dezembro de apenas 50 pontos, tendo o intervalo da taxa dos fundos federais ficado entre 4,5% e 4,75% - o valor mais elevado desde novembro de 2007.

517 mil postos de trabalho nesse mês e a taxa de desemprego caiu para mínimos de 53 anos (3,4%), o que indica que a economia se mantém resiliente, apesar das sucessivas subidas das taxas de juro.



As bolsas norte-americanas desvalorizaram logo a seguir às palavras de Powell, mas seguem novamente a negociar no verde, com o S&P 500 a subir 0,54% para os 4.133,15 pontos, o industrial Dow Jones a crescer 0,14% para os 33.939,94 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite a valorizar 0,79% para os









O pico das taxas dos fundos federais poderá ter de ser mais alto do que o esperado se o mercado de trabalho se mantiver resiliente, revelou esta terça-feira o presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), Jerome Powell (na foto)."Penso que vamos precisar de mais aumentos das taxas. O mercado laboral está extraordinariamente forte", afirmou o líder da autoridade monetária, numa sessão de perguntas e respostas no Economic Club of Washington Apesar de na conferência de imprensa que se seguiu à última reunião da Fed ter referido que já se assistia a um processo de "desinflação", o responsável sinalizou hoje que há ainda um "longo caminho a percorrer", acrescentando que este se avizinha "turbulento".As palavras de Powell surgem dias após terem sido conhecidos os dados do emprego de janeiro. A economia norte-americana criou11.981,28 pontos.