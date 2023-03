Yellen menos dura com depósitos anima bolsa

Bastou uma ligeira suavização no tom do discurso da secretária do Tesouro dos EUA para os mercados reagirem de forma positiva. Janet Yellen admitiu que poderão ser garantidos depósitos acima do limite legal em bancos em dificuldades.

