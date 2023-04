Acionistas da Ramada aprovam dividendo de 0,82 euros por ação

Os acionistas do grupo Ramada aprovaram esta sexta-feira, em assembleia-geral (AG), um dividendo de 0,82 euros por ação, e um novo Conselho de Administração, segundo um comunicado hoje divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Na proposta de dividendos, publicada no início de abril, a Ramada disse que "registou nas suas contas separadas" um resultado líquido de 24.329.205 euros, propondo, assim, um valor de 21.025.996 euros para dividendos, passando o restante para reservas livres."A distribuição de lucros do exercício proposta implicará o pagamento de um dividendo bruto de 0,82 euros por ação", indicou.A AG votou ainda favoravelmente sobre os documentos de prestação de contas de 2022, sobre a apreciação da administração e fiscalização da sociedade e alteração de estatutos.Os detentores de títulos da Ramada votaram também na eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Comissão de Remunerações para o novo mandato relativo ao triénio 2023/2025.O Conselho de Administração hoje eleito é liderado por João Borges de Oliveira e tem como vogais Paulo Fernandes, Domingos Vieira de Matos, Pedro Miguel Borges de Oliveira, Ana Rebelo de Carvalho Menéres de Mendonça e Laurentina da Silva Martins, segundo a proposta divulgada no início de abril.Na AG de hoje, os acionistas deliberaram ainda "sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas da Sociedade para o novo mandato relativo ao triénio 2023/2025" e "sobre a declaração da Comissão de Remunerações relativa à política de remuneração dos órgãos sociais".Por fim, os acionistas aprovaram a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de ações próprias.