Cotadas portuguesas dão aos accionistas 71% dos lucros

A ganharem ordenados pornográficos no país dos 600 euros corram com esta corja à pedrada

Sinal dos tempos

Há 2 horas

Eu não negociava com este gajo dos CTT nem 1 cêntimo.

Reparem bem que confiança pode infundir o fácies do tipo : ZERO !

É nas mãos de gente deste quilate que são entregues as grandes empresas ...