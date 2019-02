CTT cortam dividendo para 10 cêntimos. Nunca pagaram tão pouco

Os CTT anunciaram um corte superior a 70% do dividendo que vão distribuir pelos acionistas. 10 cêntimos é o valor que os investidores receberão por cada ação detida. O que compara com os 38 cêntimos do ano passado.

Pedro Simões/Cofina

Os CTT anunciaram um corte do dividendo que vão distribuir aos seus accionistas, anunciando o menor valor de sempre.

Os CTT vão distribuir dividendos de 10 cêntimos por ação relativos a exercício de 2018, revelou Francisco Lacerda, presidente da empresa, na conferência de imprensa de apresentação de resultados. Um valor que é que "ao resultado líquido obtido" e corresponde a um payout de 75%. No total, os CTT vão distribuir 15 milhões de euros em dividendos, o que compara com os 19,6 milhões de euros de lucro obtidos no ano passado.

Já no ano passado a empresa tinha reduzido de 48 cêntimos para 38 cêntimos os dividendos pagos, mas distribuiu mais pelos accionistas do que o montante total dos lucros. Este ano, a empresa decidiu não prosseguir com esta política, optando assim por distribuir 75% dos lucros.Este dividendo representa ainda um dividend "yield", ou seja uma rendibilidade, de 3,2% tendo em consideração a actual cotação da empresa (3,132 euros).Os CTT distribuiram sempre dividendos aos accionistas desde que estão em bolsa, tendo pago 40 cêntimos por cada ação em 2014 (primeiro ano). Nos três anos seguintes foi sempre superior a 46 cênitmos, tendo apenas descido no ano passado.(Notícia atualizada às 17:20 com mais informação)