CTT pagam dividendo de 8,5 cêntimos a 20 de maio

Leia Também Veja quanto pode ganhar com os dividendos das cotadas. Um guia prático com calculadora e calendário

Leia Também Dividendos da bolsa portuguesa rendem quase 5%

Os CTT vão proceder ao pagamento dos dividendos referentes ao exercício de 2020 a 20 de maio, informou esta quarta-feira a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Os dividendos têm o valor ilíquido de 0,085 euros, que correspondem a 0,0612 euros para as pessoas singulares detentoras de ações e de 0,06375 euros para as pessoas coletivas.As ações dos CTT deixam de negociar com direito a dividendo a partir de 18 de maio, inclusivé.O valor traduz um corte de 22,7% face à remuneração proposta no ano passado, de 0,11 euros, que acabou por ser cancelada pela empresa devido ao impacto da pandemia. No ano anterior, os CTT pagaram um dividendo de 0,10 euros por ação, enquanto em 2018 a distribuição dos lucros aos acionistas foi de 0,38 euros por ação.Face à cotação de fecho desta quarta-feira, a rendibilidade do dividendo é de 2,37%.No total os CTT vão pagar 12,8 milhões de euros aos acionistas, o que corresponde a um "payout" de 76%.