Galp paga dividendo intercalar de 26 cêntimos a 20 de setembro

Os acionistas da Galp Energia vão receber um dividendo intercalar de 26 cêntimos por ação a partir de 20 de setembro. A petrolífera já tinha anunciado que iria avançar com esta remuneração acionista quando aumentou os lucros do segundo trimestre do ano, tendo agora comunicado a data ao mercado."O conselho de administração da Galp Energia decidiu distribuir um dividendo intercalar relativo aos lucros do ano fiscal de 2022, no montante fixo de 0,26 euros brutos por ação. De acordo com a lei portuguesa, os acionistas são por esta via notificados de que o dividendo será colocado a pagamento a partir de 20 de setembro de 2022", anunciou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Para investidores individuais, cuja taxa aplicável é de 28%, o dividendo líquido é de 18,72 cêntimos por ação. Já para institucionais, cujo imposto é de 25%, a remuneração líquida situa-se em 19,50 cêntimos. A data do ex-dividendo é 16 de setembro.A petrolífera liderada por Andy Brown já tinha anunciado o pagamento do dividendo intercalar de 26 cêntimos por ação. Sobre a totalidade dos dividendos relacionados com ano fiscal de 2022, a Galp prevê 52 cêntimos por ação como dividendo base. A Galp Energia atingiu lucros ajustados no segundo trimestre de 2022 de 265 milhões de euros, um salto de 90% (125 milhões) face a igual período do ano passado, em que a petrolífera não foi além dos 140 milhões.No que diz respeito ao semestre, de janeiro a junho de 2022, os lucros ajustados da Galp ascenderam a 420 milhões de euros, quando no ano passado se ficaram pelos 166 (um aumento de 254 milhões, ou 153%).