Lucros da Galp sobem para 420 milhões no primeiro semestre de 2022

A Galp anunciou esta segunda-feira que atingiu lucros ajustados no segundo trimestre de 2022 de 265 milhões de euros, um salto de 90% (125 milhões) face a igual período do ano passado, em que a petrolífera não foi além dos 140 milhões, informou a empresa num relatório enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)No primeiro trimestre deste ano a Galp reportou lucros ajustados de 155 milhões de euros, também abaixo dos números agora apresentados.No que diz respeito ao semestre, de janeiro a junho de 2022, os lucros ajustados da Galp ascenderam a 420 milhões de euros, quando no ano passado se ficaram pelos 166 (um aumento de 254 milhões, ou 153%)De acordo com a demonstração de resultados, no segundo trimestre o EBITDA ajustado (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) chegou aos 1,24 mil milhões de euros, face aos 571 milhões registados no período homólogo.Já no semestre, o EBITDA ajustado da Galp alcançou os 2,1 mil milhões de euros, mais 97% face aos 1,07 mil milhões do primeiro semestre de 2021.Os resultados devem-se sobretudo à subida dos preços do petróleo, quase para o dobro, e também ao aumento das margens da refinação, com o encerramento de muitas das refinarias na Rússia devido às sanções impostas pela União Europeia."Durante o segundo trimestre, o forte desempenho da Galp em todos os segmentos de negócio sustentou um conjunto robusto de resultados. O nosso free cash flow atingiu 488 milhões de euros,devido ao aumento dos preços das matérias-primas. Isto permitiu reforçar nossa posição financeira. Avançámos bem na execução dos principais projetos que sustentam a reformulação do nosso portfólio. O ambiente macroeconômico continua extremamente volátil, mas estamos bem posicionados, tanto nos nossos negócios já estabelecidos como nas renováveis, para cumprir nossa proposta de investimento", disse o CEO Andy Brown, em comunicado.De acordo com a apresentação de resultados, a área de negócio que mais contribuiu para o EBITDA foi o o upstream, com 1,6 mil milhões no semestre para a extração de petróleo, mais 86% do que no ano passado. Diz a Galp que estes resultados "beneficiaram do ambiente macro favorável, que mais do que compensou a menor produção no trimestre", com uma queda para os 118 mil barris de petróleo equivalente por dia, devido a um declínio na produção em Angola e à manutenções programadas nas unidades flutuantes no Brasil.Em Coral Sul, também no Brasil, é esperado que a primeira carga de barris de petróleo saia no último trimestre de 2022, de acordo com a apresentação da empresa.A área de refinação também deu um bom contributo, com 285 milhões até junho e a parte comercial (de venda de produtos refinados) cresceu 8%, para os 153 milhões de euros. As margens de refinação da Galp aumentaram, de 2021 para 2022, de 2,4 por barril para 22,3 por barril.A única a dar prejuízo foi a área de negócio de Renováveis e Novos Negócios, com um impacto negativo de cinco milhões de euros no semestre.A Galp mantém a ambição de chegar a 1.4 gigawatts capacidade renovável instalada até ao final de 2022, criticando a "lentidão" dos processos de desenvolvimento e licenciamento em POrtugal. Neste momento, a empresa tem 1.2 gigawatts de capacidade já em operação.No que diz respeito ao programa de 150 milhões de recompra de ações, a Galp informou ter comprado, a 30 de junho, 3,4 milhões de ações por 40 milhões. Quando ao dividendo interino, esperado para Setembro, situa-se nos 26 cêntinmos por ação. Sobre a distribuição de dividendos relacionados com ano fiscal de 2022, a Galp prevê 52 cêntimos por ação como dividendo base.