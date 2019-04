Galp paga dividendo remanescente a partir de 9 de maio

A Galp Energia vai pagar a partir de 9 de maio o dividendo remanescente relativo a 2018, informou a empresa em comunicado enviado esta quinta-feira à CMVM. Em causa está o pagamento de 0,35 euros por ação.





No dia 12 de abril, em assembleia-geral de acionistas, foi aprovado um dividendo relativo ao exercício de 2018 de 0,6325 euros por ação. Mas a 20 de setembro foi pago um dividendo intercalar de 0,275 euros por ação.





Agora, a partir de 9 de maio, a petrolífera vai proceder ao pagamento "da parte remanescente do dividendo" no valor de 0,35 euros por ação".





A empresa informa ainda que "a partir do dia 7 de maio de 2019 (inclusive) as ações serão transacionadas […] sem conferirem direito ao dividendo e que a record date é a 8 de maio".





A Galp Energia fechou 2018 com um resultado líquido ajustado de 707 milhões de euros, pelo que de acordo com os cálculos do Negócios, o "payout" é de 74%. Com efeito, ao remunerar cada ação com 63 cêntimos, a Galp Energia vai entregar aos acionistas 522,4 milhões de euros, o que representa 522,4 milhões de euros (74% dos lucros obtidos).