Jerónimo Martins paga dividendo de 0,785 euros a 18 de maio

A Jerónimo Martins irá distribuir os dividendos relativos ao exercício de 2021, no valor ilíquido de 0,785 euros, a 18 de maio, anunciou esta quinta-feira a retalhista liderada por Pedro Soares dos Santos.A dona do Pingo Doce informa ainda que as sua ações deixam de negociar com direito a dividendo a partir de 16 de maio (inclusive).Com base na cotação de fecho da Jerónimo Martins na sessão desta quinta-feira, o "dividend yield" cifra-se em 3,88%.