AlphaValue sobe preço-alvo da Jerónimo Martins, mas vê valorização de apenas 2%

A AlphaValue subiu o preço-alvo da Jerónimo Martins de 19,60 euros – concedidos na última nota de "research" há quatro dias – para 19,70 euros, apontando assim para um potencial de valorização de 2,87%.

O "target" atribuído fica bastante abaixo do consenso dos analistas que fixam o preço-alvo em 21,21 euros.

Já a recomendação mantém-se em "reduce". Das 29 casas de investimento que cobrem o desempenho em bolsa da retalhista, 11 aconselham "comprar", 15 "manter" e apenas três "vender".

Durante a sessão desta quinta-feira, as ações da empresa liderada por Pedro Soares dos Santos acompanham a tendência negativa vivida no PSI e um pouco por toda a Europa, caindo 2,7% para 19,12 euros. Desde o início do anos os títulos já derraparam 4,88%.

A Jerónimo Martins fechou o primeiro trimestre com lucros líquidos de 88 milhões de euros, um aumento de 52,4% face a igual período do ano passado.



