Jerónimo Martins paga dividendo de 13,8 cêntimos a partir de 16 de dezembro

A Jerónimo Martins aprovou, na assembleia-geral extraordinária de hoje, a distribuição aos acionistas de mais 86,7 milhões de euros, o equivalente a 13,8 cêntimos por ação.

Em maio, confrontada com a incerteza decorrente da pandemia da covid-19, a administração da retalhista decidiu cortar a proposta de dividendo anunciada no início do ano, de 34,5 cêntimos por ação, correspondente a um "payout" de 50%, para 20,7 cêntimos.

Agora, e tendo em conta as contas sólidas da empresa, a Jerónimo Martins propos pagar o valor remanescente, de 13,8 cêntimos por ação, para totalizar os 34,5 cêntimos – e a proposta foi hoje aprovada pelos acionistas.





A remuneração acionista começa a ser paga a partir do dia 16 de dezembro, pelo que as ações entram em ex-dividendo no dia 14.





Ao dividendo que 0,1394 euros corresponde um retorno de 9,8% tendo em conta a cotação a que a Jerónimo Martins encerrou nesta quinta-feira (14,125 euros).



(notícia atualizada às 17:43)