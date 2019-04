O dividendo corresponde a uma remuneração total de 200,4 milhões de euros, com uma rendibilidade de 6,8% e um payout de 89%, tendo em conta os lucros de 225,1 milhões de euros registados no exercício do ano passado.



A partir de 18 de abril de 2019 as ações da Navigator transacionam em bolsa sem conferirem direito ao dividendo.

Os acionistas da Navigator aprovaram a proposta de remuneração e definiram que o pagamento de dividendos será feito a partir do dia 24 de abril, anunciou a empresa esta quarta-feira, 10 de abril, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A data foi aprovada na última assembleia geral de acionistas, realizada na terça-feira. O dividendo será de 27,943 cêntimos (o regular de 23,71 cêntimos e a distribuição de reservas de 4,184 cêntimos), um valor ligeiramente acima daquele que foi pago no ano passado.