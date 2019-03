Navigator mantém dividendos nos 200 milhões

A proposta de remuneração aos acionistas da Navigator, que vai ser votada na assembleia geral de 9 de abril, mantém o pagamento de um total de 200 milhões de euros.

De acordo com a proposta, publicada na CMVM, cada ação será remunerada com um dividendo de 27,943 cêntimos, o que se situa em linha com os dois dividendos do ano passado que somaram 27,894 cêntimos por ação (o regular de 23,71 cêntimos e a distribuição de reservas de 4,184 cêntimos).

À remuneração que a empresa de pasta e papel pretende pagar este ano corresponde uma rendibilidade de 6,5%, tendo em conta a cotação de fecho dos títulos (4,286 euros) esta segunda-feira, 18 de março.

A Navigator fechou 2018 com um resultado líquido de 225,1 milhões de euros, um crescimento de 8% face ao exercício anterior. Dado que optou por manter o dividendo, o payout desce para 89%.

No que diz respeito ao pagamento de prémios aos trabalhadores, há lugar a um aumento. A participação dos colaboradores nos lucros é de 23 milhões de euros, o que representa 10,2% do lucros. No ano passado foram aprovados 17,2 milhões de euros.





Nova administração inclui três mulheres