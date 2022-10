Semapa propõe dividendo extraordinário de 21,091 cêntimos da Navigator

A Semapa vai propor na próxima assembleia geral de acionistas da The Navigator a distribuição de um dividendo extraordinário de 21,091 cêntimos por ação, num total de cerca de 150 milhões de euros. A Semapa controla cerca de 70% do capital da papeleira.



Para tal, a papeleira não vai recorrer aos lucros mas sim às reservas da empresa e aos resultados transitados, informou a companhia num comunicado enviado esta quarta-feira à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM).

"Propõe-se que seja deliberada a distribuição aos acionistas da The Navigator Company, S.A. de reservas no montante global de 149.995.621 euros", pode ler-se no documento.



O valor final do dividendo é composto por 16,642 cêntimos por ação, provenientes de um montante de reservas de 118.355.086 euros e 4,449 cêntimos por título financiados pelos resultados transitados, num total de 31.640.535 euros.



O dividendo será proposto na próxima assembleia geral de acionistas marcada para o próximo dia 21 de novembro.



A proposta é revelada um dia depois de a empresa liderada por António Redondo (na foto) ter divulgado que registou lucros de 270,5 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, mais 136,7% do que os 114,2 milhões anunciados no mesmo período do ano passado.



(Notícia corrigida às 20:53 indicando que a proposta é da Semapa)