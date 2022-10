Leia Também Semapa propõe dividendo extraordinário de 21,091 cêntimos da Navigator

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão em terreno negativo, em linha com as principais praças europeias, num dia marcado pela reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), em que se espera um segundo aumento jumbo dos juros diretores em 75 pontos base.O PSI perde 0,66% para 5.654,94 pontos. Entre as 15 cotadas que compõe o índice, 11 arrancaram a sessão no vermelho e quatro no verde.A Jerónimo Martins lidera a tabela das perdas, estando a cair 2,81% para 20,72 euros. Isto depois de, esta quarta-feira, após a sessão, ter reportado uma subida homóloga do lucro de 29,3% para 419 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano. Do lado dos ganhos, a Mota-Engil ocupa a primeira posição, ao acumular 1,52% para 1,20 euros, acompanhada pela Galp que arrecada 1,25% para 10,14 euros.No restante setor energético, REN perde 0,39% para 2,58 euros, Greenvolt cai 0,77% para 7,77 euros e EDP Renováveis desliza 1,43% para 21,40 euros, acompanhada pela empresa-mãe que cai 0,49% para 4,46 euros no dia em que vai divulgar as contas do terceiro trimestre.

Entre as papeleiras,a Altri desliza 1,85% para 5,56 euros, enquanto a Navigator desvaloriza 0,57% para 3,85 euros, apesar de esta quarta-feira a Semapa, acionista maioritária da empresa liderada por António Redondo, ter anunciado que vai propor um dividendo extraordinário na próxima assembleia geral de acionistas de 21,091 cêntimos. Por sua vez, a Semapa soma 0,93% para 13,06 euros.

Leia Também Lisboa arranca no vermelho. Lucros da JM e dividendo da Navigator não seguram cotadas

Por fim, no retalho, além da queda da dona do Pingo Doce, a Sonae derrapa 0,10% para 0,96 euros.

(Notícia atualizada às 8:38)