Nos paga dividendo de 43 cêntimos a partir de 21 de abril

distribuir o dividendo extraordinário devido à mais-valia resultante da venda de torres à Cellnex, concluída no ano em causa.



A Nos fechou o ano de 2022 com lucros de 138,5 milhões de euros, menos 4% do que no ano anterior. Na base da queda esteve o investimento em 5G. O capex total da empresa (investimento), excluindo contratos de leasing, licenças de espectro e outros direitos contratuais, aumentou 17,4% para os 495,9 milhões de euros no ano passado.

Os acionistas Nos aprovaram nesta quarta-feira, em assembleia geral, a distribuição de um dividendo bruto de 0,43 euros por conta dos resultados de 2022, tal como foi proposto no início de março . O dividendo será pago a partir de 21 de abril.A informação foi comunicada esta quarta-feira pela operadora de telecomunicações, que é liderada por Miguel Almeida (na foto), à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Os accionistas aprovaram que "a cada ação emitida seja pago o montante unitário de 0,278 euros, a título de dividendos ordinários, e 0,152 euros, a título de dividendos extraordinários, num total de 0,43 euros a título de dividendos", pode ler-se na nota.As ações da Nos fecharam hoje nos 4,338 euros, pelo que o "dividend yield" é de 9,91%.No que diz respeito ao pagamento do dividendo, "no dia 21 de abril estará a pagamento o dividendo total relativo ao exercício de 2022", sendo que a partir do dia 19 (incluindo esse próprio dia), "as ações da Nos serão transacionadas em bolsa sem conferirem direito ao referido pagamento de dividendo. A data de registo será 20 de abril", acrescenta a operadora numa outra nota.O dividendo atribuído, relativo a 2022, supera o do ano anterior, uma vez que a operadora decidiu