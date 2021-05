Sonaecom paga dividendo de 9,7 cêntimos a partir de 21 de maio

A Sonaecom vai distribuir um dividendo bruto de 9,7 cêntimos por ação a partir de 21 de maio, anunciou esta quarta-feira a empresa.Este valor corresponde a um dividendo líquido de 6,984 cêntimos por ação para as pessoas singulares e de 7,275 cêntimos para as pessoas coletivas.No total, a empresa liderada por Ângelo Paupério irá distribuir 30 milhões de euros aos acionistas, o que representa um "payout ratio" de 50% dos lucros obtidos em 2020.Face à cotação de fecho da sessão desta quarta-feira - 1,60 euros - a rentabilidade do dividendo é de 6,06%.As ações entram em ex-dividendo a partir de 19 de maio (inclusive).