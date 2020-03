Ahorro Corporacion Financiera sobe preço-alvo da Corticeira Amorim em 18%

A Ahorro Corporacion Financiera elevou esta sexta-feira o preço-alvo para as ações da Corticeira Amorim em 18%, para 10,40 euros, e subiu a recomendação de "manter" para "comprar".





A empresa liderada por António Rios Amorim fechou o ano de 2019 com lucros de 75 milhões de euros, o que representa uma descida de 3,2% face ao ano anterior.



No ano passado, as vendas da Corticeira Amorim aumentaram 2,4% para perto de 781,1 milhões de euros.



A empresa propõe a distribuição de um dividendo bruto de 0,185 euros por ação, o mesmo valor pago em 2017 e 2018.



As ações da Corticeira Amorim seguiam a valorizar 5,62% esta sexta-feira, cotando nos 8,83 euros.

A avaliação da casa espanhola atribui um potencial de valorização de 24,4% aos títulos tendo em conta a cotação de fecho da última sessão (8,36 euros).