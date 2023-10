AlphaValue corta "target" da EDP mas mantém perspetiva de crescimento em bolsa

A AlphaValue cortou o "target", mas manteve a recomendação. Desde o início do ano as ações deslizaram mais de 18%. A energética apresenta as contas trimestrais no próximo dia 2 de novembro.

AlphaValue corta "target" da EDP mas mantém perspetiva de crescimento em bolsa









