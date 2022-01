BCP valoriza 2% em bolsa após subida de preço-alvo

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

O BCP está a liderar os ganhos no PSI-20, tendo já chegado a valorizar 2,5% durante a manhã. O banco liderado por Miguel Maya reage em alta à subida do preço-alvo pelos analistas da AlphaValue.A consultora independente reviu em alta o "target" para as ações para 0,23 euros cada, acima do anterior nível de 0,22 euros, numa nota assinada por David Grinsztajn e divulgada esta quinta-feira aos clientes.