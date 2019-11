Berenberg recomenda “comprar” Corticeira Amorim e vê potencial de 19%

O Berenberg iniciou a cobertura das ações da Corticeira Amorim com a recomendação de "comprar" e um preço-alvo de 12 euros por ação. Tendo em conta a cotação de fecho da última sessão, a avaliação do banco de investimento alemão traduz um potencial de valorização de 18,8%.

Numa nota citada pela Bloomberg, o Berenberg refere que as empresas relacionadas com as cadeias de fornecimento do setor do vinho deverão beneficiar das "tendências premium" da indústria e do crescente foco dos consumidores na sustentabilidade.

Segundo os dados da agência noticiosa, o preço-alvo médio da Corticeira Amorim é de 12,08 euros, sendo que o consenso dos analistas foi revisto em baixa em 3,1% nos últimos três meses. As avaliações variam entre 10 e 13,50 euros.

A empresa liderada por António Rios Amorim tem seis recomendações de "comprar" e uma de "manter".

No passado dia 7 de novembro, a Corticeira Amorim anunciou que os seus lucros, nos primeiros nove meses deste ano, diminuíram 7,1% face ao mesmo período do ano passado, para 54,41 milhões de euros, enquanto as vendas aumentaram 3,2% para 602,6 milhões de euros.





No mesmo dia, a empresa propôs ainda o pagamento de um dividendo extraordinário de 8,5 cêntimos por ação através da distribuição de reservas.