A Corticeira Amorim anunciou esta segunda-feira, 2 de dezembro, a aprovação do pagamento de um dividendo extraordinário de 8,5 cêntimos por ação, que será pago aos acionistas a partir do dia 19 de dezembro.





A empresa liderada por António Rios Amorim reage de forma positiva a esta aprovação e

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Corticeira Amorim adianta que "o

Até setembro, o EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) consolidado diminuiu 10,7%, para 96,8 milhões de euros, tendo o rácio EBITDA/vendas recuado de 18,6% para 16,1% face ao período homólogo.

PUB Conheça mais sobre as soluções de trading online da DeGiro.

toca em máximos desde agosto de 2018 ao valorizar 1,28% para os 11,04 euros por ação.O dividendo será pago a partir de 19 de dezembro mas as ações descontam o valor do dividendo a partir de 17 de dezembro.pagamento dos dividendos processar-se-á através da Central de Valores Mobiliários, sendo agente pagador o Banco BPI".A decisão do valor e distribuição de dividendos pelos acionistas tinha sido avançada no dia em que a Corticeira Amorim apresentou resultados. A empresa revelou que os seus lucros, nos primeiros nove meses deste ano, diminuíram 7,1% face ao mesmo período do ano passado, para 54,41 milhões de euros, enquanto as vendas aumentaram 3,2% para 602,6 milhões de euros.O valor do dividendo será o mesmo quer para acionistas singulares, como para acionistas coletivos. O seu valor bruto será de 8,5 cêntimos por ação e, depois da dedução de 28% de IRS para singulares e de 25% para coletivos, resultará num dividendo líquido de 6,1 cêntimos e 6,3 cêntimos por ação, respetivamente.