Corticeira Amorim tem menos lucros mas paga dividendo extraordinário

A Corticeira Amorim anunciou esta quinta-feira, 7 de novembro, a convocação de uma assembleia geral extraordinária, a realizar a 2 de dezembro, para aprovar o pagamento de um dividendo extraordinário de 8,5 cêntimos por ação através da distribuição de reservas.

Uma decisão anunciada no mesmo dia em que revelou que os seus lucros, nos primeiros nove meses deste ano, diminuíram 7,1% face ao mesmo período do ano passado, para 54,41 milhões de euros, enquanto as vendas aumentaram 3,2% para 602,6 milhões de euros.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por António Rios Amorim adianta que, até setembro, o EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) consolidado diminuiu 10,7%, para 96,8 milhões de euros, tendo o rácio EBITDA/vendas recuado de 18,6% para 16,1% face ao período homólogo.

Segundo a corticeira, esta evolução reflete "o impacto do aumento do preço de consumo da cortiça e o desempenho desfavorável da UN [unidade de negócios] Revestimentos", sendo "de salientar os aumentos de preços e os ganhos de eficiência operacional nas varias unidades de negócio".



(Notícia em atualização)