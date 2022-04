Bestinver baixa "target" da Navigator em 15% para 4,75 euros  

O Bestinver reduziu a sua avaliação para as ações da Navigator em mais de 15%, mantendo a recomendação em "comprar". Apesar do corte no "target", o preço-alvo apresenta um potencial de subida superior a 23% para as ações da papeleira portuguesa.

O banco de investimento espanhol reduziu o preço-alvo para as ações da Navigator de 5,60 para 4,75 euros, mantendo a recomendação de "comprar", segundo os dados da Bloomberg.

Apesar do corte na avaliação, o novo preço-alvo para a papeleira fica acima da avaliação média dos analistas e implica uma margem de progressão de 23,3% face à cotação atual.

Os analistas que acompanham a Navigator atribuem-lhe um "target" médio de 3,99 euros, um preço-alvo que confere um potencial de valorização próximo de 4% às ações.

Dos seis bancos que seguem a empresa, cinco (83,3%) mandam comprar e apenas um manter.

As ações da Navigator abriram a sessão a ceder 1%, mas seguem agora a avançar 0,89% para 3,852 euros.





Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.