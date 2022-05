JB Capital sobe "targets" da Navigator e Semapa. Vê ganhos de 7% e 69% em bolsa

A JB Capital Markets subiu os preços-alvo da Semapa e da Navigator, concluindo assim a revisão em alta das papeleiras, depois de esta quinta-feira ter também aumentado o "target" da Altri, segundo os dados compilados pela Bloomberg.

Os analistas liderados por João Pinto subiram o preço-alvo da Semapa para 22,20 euros (contra 20,10 euros atribuídos na última nota de "research" em abril), apontando para um potencial de valorização de 69,98%, face à última cotação de fecho.





O "target" fica ainda bastante acima do consenso de mercado que fixa o "target" em 17,25 euros.

A recomendação mantém-se em "buy". As três casas de investimento que cobrem o desempenho em bolsa da empresa comandada por Ricardo Miguel dos Santos são unânimes em aconselhar "comprar".

Já relativamente à Navigator, a JB Capital sobe o "target" de 3,90 euros – atribuídos há dois dias – para 4,20 euros, apontando para um potencial de ganho em bolsa de 7,91%, face à última cotação de fecho.



O "target" fica ligeiramente acima do consenso dos analistas que fixam o preço-alvo em 4,05 euros.

Por sua vez, a recomendação mantém-se em "neutral". Das seis casas de investimento que cobrem as ações da empresa liderada por António Redondo, cinco aconselham "comprar" e só a JB Capital indica "manter".

Durante a sessão desta sexta-feira, as papeleiras acompanham a onda verde que enrola a bolsa de Lisboa e as principais praças europeias, estando a Navigator a valorizar 1,4% para 3,904 euros e a Semapa a subir 0,46% para 13,06 euros.



Desde o início do ano, a Semapa ganhou 11,62% em bolsa, enquanto as ações da Navigator cresceram 16,54%.



A Navigator apresenta os resultados referentes ao primeiro trimestre deste ano no próximo dia 16 de maio, enquanto a Semapa publica o relatório e contas referente ao mesmo período a 27 de maio.



Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.